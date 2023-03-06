هادي العامري يدافع عن سانت ليغو ومجالس المحافظات ويكشف عن بيع وشراء للمقاعد النيابية

2023/03/06 | 21:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع رئيس تحالف الفتح في مجلس النواب

هادي العامري عن قانون سانت ليغو ومجالس

المحافظات موضحا ان العراق فيه مايقارب

(360) حزب وكيان سياسي، منتقدا قانون

الدوائر المتعددة الذي وصفه بانه دمر

العراق وان الم

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