توب 5: فاغنر ترفع علمًا شرقي باخموت.. واستدعاء سفير أمريكا في تركيا بعد زيارة ميلي سوريا

2023/03/06 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استدعاء وزارة الخارجية التركية سفير واشنطن بسبب زيارة أكبر جنرال أمريكي إلى سوريا، والسعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، ومسؤول يمني ينسحب عند حديث رئيس وفد إيران خلال مؤتمر في قطر، مرورًا برفع مقاتلي فاغنر علم على نُصب تذكاري شرقي باخموت، وصولا إلى غضب مدرب مانشستر يونايتد من هزيمة ليفربول...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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