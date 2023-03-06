السوداني يفتتح نافذة الجواز الإلكتروني: الإصدار خلال يوم واحد.. لا مكان للمعقبين

2023/03/06 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، نافذة الجواز الإلكتروني، وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق.

وثمّن السوداني، "جهود العاملين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكتروني العراقي الجديد، الذي يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)".

وأشار السوداني، إلى أن "الجواز الإلكتروني الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية، وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".

وحثّ السوداني المواطنين على "عدم الاستعانة بالمعقبين إذ لا مكان لهم في هذا الإصدار الجديد"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وفي مختلف المجالات".

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