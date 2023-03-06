ببيان رسمي.. قصة نيمار الحزينة تتكرر في سان جرمان

2023/03/06 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي، الاثنين، أن مهاجمه الدولي البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية "في الأيام المقبلة" في كاحله الأيمن في الدوحة، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين "ثلاثة وأربعة أشهر".

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