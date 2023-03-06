2023/03/06 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- پيشمهرگة – فاضل ميراني هذه التسمية، وهذا المضمون، عماد اساس وعريق في تاريخنا و حضرنا والمستقبل.البيشمرگة (كما تكتب بالعربية) و تترجم هي اقل من معناها الحقيقي والفعلي، فمواجهو الموت و بالثقة و العقيدة الواسخة و الاختيار، لا يمكن ان تمر عليهم اللغات مر التعريف المقتضب او المنحسر عن حقيقة وضاءة لهذه الفئة من ابناء […]

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