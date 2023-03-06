2023/03/06 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة في رواية الظلال الطويلة من منظورين مختلفين صباح هرمز قد تبدو هذه الرواية سهلة وغير عصية على الفهم، وهي الى حد ما كذلك، وفي الوقت نفسه هي ليست كذلك، أي أنها عصية وسهلة على الفهم في آن .سهلة على الفهم في سرد أحداثها وشخصياتها المستمدة من أرض الواقع، وعصية على الفهم في صياغة […]

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