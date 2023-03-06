2023/03/06 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زرقاء اليمامة بين قوة البصر وعمق البصيرة سمارة موفق ابراهيم بين ذكريات الطفولة وركام الماضي لمع اسمها في الأذهان, فكانت مضرب للأمثال لمن كان يمتلك نظر خارق, يقال له “أبصر من زرقاء اليمامة”…لكن اغلب من يسمع قصتها يظن انها خرافة من وحي الخيال, وان لا صحة لوجود شخصية حقيقية تمتلك قدرة النظر لمسافات بعيدة, لذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زرقاء اليمامة بين قوة البصر وعمق البصيرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زرقاء اليمامة بين قوة البصر وعمق البصيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).