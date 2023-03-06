2023/03/06 | 21:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مارس، 2023 بغداد/المسلة: نشرت صحيفة رولنغ ستون الامريكية، أن هذا الشهر يصادف الذكرى العشرين...

ظهرت المقالة رولنك ستون: غزو العراق ينتمي إلى سلالة الحروب الأمريكية التي شنت بذرائع كاذبة أولاً على المسلة.

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