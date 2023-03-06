2023/03/06 | 21:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أحكام غيابية بالسجن على مسؤولين في...

ظهرت المقالة السجن 7 سنوات بحق رئيس جمعية الهلال الأحمر بسبب شرائه عجلات محجوزة أولاً على المسلة.

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