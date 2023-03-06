المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر توجيهاً يتعلق بدفع أقساط المجمعات السكنية

2023/03/06 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، توجيهات تتعلق بدفع أقساط المجمعات السكنية وتطوير القطاع الصناعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء الخارجية فؤاد حسين ترأس الاجتماع الثامن للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيّة للاستثمار ومُستشار رئيس الوزراء للشُؤُون القانونيَّة".

وأضاف الصحاف، أن "المجلس استضاف ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي لمناقشة موضوع دفع أقساط المجمعات السكنية العمودية الاستثمارية من قبل المواطنين بالدينار العراقي".

وأكد المجلس، "ضرورة الالتزام بهذا القرار على أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض المستثمرين بالدولار وبالسعر الرسمي واتفق المجلس على ضرورة التواصل المستمر بين المستثمرين في هذا القطاع والبنك المركزي لغرض تسديد احتياجات المستثمرين من عملة الدولار".

وتابع الصحاف، أن "المجلس استضاف أيضا عادل عكاب رئيس اتحاد الصناعات العراقية واستكمل النقاشات حول تطوير القطاع الخاص الصناعي العراقي واتخذ العديد من القرارات التي تسهم في الارتقاء بهذا القطاع المهم ومنها اعتماد القيمة السوقية لتثمين العقارات بدلا عن قيمة التخمين التي تقوم بها دوائر التسجيل العقاري والضريبة وتثبت هذه القيمة حتى عند البيع، وكذلك تسهيل مشاركة القطاع الخاص في المؤتمرات والمعارض الدولية بالتنسيق مع وزارة التجارة".

ولفت الصحاف الى أن" المجلس ناقش المواضيع الاقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية بخصوصها".

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