2023/03/06 | 21:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتوي التمور على نسبة عالية من السيليكون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يسبب الإفراط في تناول التمور؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يسبب الإفراط في تناول التمور؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).