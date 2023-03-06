2023/03/06 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جيمس جونسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الاثنين، إن الاتحاد وجميع الأطراف المعنية توصلوا إلى "إجماع ساحق" على أن صفقة رعاية سعودية "لا تتماشى مع رؤيتهم" لكأس العالم للسيدات، وفق رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإجماع ساحق.. تعليق أسترالي على تقارير "رعاية السعودية" لمونديال السيدات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإجماع ساحق.. تعليق أسترالي على تقارير "رعاية السعودية" لمونديال السيدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).