البنتاغون: وزير الدفاع بحث مع ملك الأردن التوترات في الضفة الغربية والقدس وأهمية التوصل لحل سياسي عادل في سوريا

2023/03/06 | 22:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن بحث مع ملك الأردن التوتر في الضفة الغربية والقدس، والحاجة لاستعادة الهدوء، إضافة إلى أهمية التوصل لحل سياسي عادل في سوريا، وأمن واستقرار العراق.

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