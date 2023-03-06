الاعرجي للبرلمان الاوروبي: الحكومة العراقية تبذل جهودا كبيرة من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم

2023/03/06 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يستقبل وفدا من البرلمان الأوربي —————– استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، وفدا من البرلمان الأوربي، برئاسة السيدة سارا سكيتيدال، وبحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق، السيد ڨيليه ڨاريولا، ورئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي في العراق السيد آندرس ويبيرغ.وبحث الأعرجي مع وفد البرلمان الأوربي، […]

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