2023/03/06 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق الحزمة الأولى لإستحداث جسور تسهم بفك الإزدحامات بغداد تكشف مشاريع الصرف الصحي في المناطق الطرفية بغداد – قصي منذر اوضح محافظ بغداد محمد جابر العطا، تفاصيل مشاريع الصرف الصحي المُقرر تنفيذها في مناطق أبي غريب والنهروان وسبع البور والوحدة والراشدية. وقال العطا في بيان تلقته وكالة (الزمان) امس ان (مشروع الصرف الصحي في قضاء […]

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