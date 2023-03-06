2023/03/06 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: إتهام أعضاء من حكومتي بسرقة القرن تستر على المتهمين الحقيقيين تحديد موعد منح مكافأة نهاية الخدمة للجرحى والمحالين إلى التقاعد بغداد – ندى شوكت حددت هيئة التقاعد العامة، موعد منح مكافأة نهاية الخدمة للشهداء والموظفين المدنيين والعسكريين المحالين الى التقاعد دفعة شهري شباط الماضي اذار الجاري .وقالت الهيئة في بيان (الزمان) امس انه […]

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