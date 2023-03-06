2023/03/06 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسدي يشدّد على محاربة الفساد وتعديل قانون الحماية العمل يطلق منصة مِهن لتوظيف الشباب في القطاع الخاص بغداد – ابتهال العربي اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة مِهن لربط الشباب الباحثين عن العمل بمؤسسات القطاع الخاص.وقال المتحدث بإسم الوزارة نجم العقابي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المنصة تعد التجربة الأولى في العراق، التي […]

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