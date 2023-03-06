التجارة تعلن عن إجراءات تهدف لدعم المنتج الوطني والصناعات المحلية

2023/03/06 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن إجراءات تهدف لدعم المنتج الوطني والصناعات المحلية، فيما أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تدقيق ووضع ميزان بين الاستيراد والتصدير.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية إن” اللجنة الخاصة بالسياسة الاستيرادية وضعت أولويات عمل للمرحلة المقبلة تتضمن حاجة قطاع من قطاعات الحكومة، فضلاً عن حاجة القطاع الخاص وما يتوفر من مواد المنتج الوطني”.وأوضح حنون، أن” السياسة الاستيرادية تعتمد على ما ينتجه المنتج الوطني وحاجة البلاد من المواد في جميع القطاعات”، مشيراً إلى، أن” السياسة الاستيرادية تضع النقاط على الحروف استعداداً للمرحلة المقبلة في ضوء دعم خاصية القطاع العراقي الخاص بزيادة المنتج الوطني واستيراد المواد التي يحتاجها العراق بشكل عام”.وأشار إلى، أن” المرحلة المقبلة ستشهد تدقيق ووضع ميزان بين الاستيراد والتصدير، فضلاً عن الاستيراد من المناشئ الأجنبية ومن المنتج الوطني”، مؤكداً، أن” إجراءات ستتخذ لدعم المنتج الوطني والصناعات المحلية”.

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