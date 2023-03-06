2023/03/06 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق مدير عام سابق لإحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تستقدم مدير شركة الصناعات التعدينيَّة السابق بتهمة تضخم الأموال المركز الخبري الوطني.

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