2023/03/07 | 00:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، استمرار هطول الأمطار على مناطق البلاد خلال الأسبوع الحالي وحتى يوم الجمعة المقبل وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح تابعه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: هطول الامطار سيستمر حتى الجمعة المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: هطول الامطار سيستمر حتى الجمعة المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: هطول الامطار سيستمر حتى الجمعة المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).