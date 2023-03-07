صادقت عليه الوزارة سابقاً ضمن مبادرة

2023/03/07 | 00:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق وزير الاعمار والاسكان والبلديات

العامة بنگين ريكاني، اثناء زيارته

محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين،

على تحديث التصميم الاساس لمدينة

الضفاف السكنية الجديدة، بحضور محافظ

كربلاء نصيف الخطابي.

و

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