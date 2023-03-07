حصيلة جديدة لضحايا الزلازل في تركيا

2023/03/07 | 00:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير إلى 46 ألفا و104 قتلى.وقال أردوغان: “هدفنا هو نقل نصف مليون ناج إضافي من الزلزال، إلى 100 ألف منزل مسبق الصنع في غضون شهرين”.وأضاف أردوغان: “لن نعرف السكون والراحة، إلى أن […]

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