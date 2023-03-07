البيت الأبيض: ناقشنا قضية الماضي مع السلطات السعودية

2023/03/07 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الإدارة الأميركية تواصلت مع السلطات السعودية بشأن الحكم الصادر بحق المواطن الأميركي، سعد إبراهيم الماضي.

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