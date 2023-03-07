عزام‭ ‬الأحمد‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭:‬أوامر‭ ‬بمواجهة‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اذا‭ ‬اقتحمت‭ ‬مناطق‭ ‬السلطة‭ ‬

2023/03/07 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​القاهرة‭ ‬تنتظر‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬رباعي‭ ‬ودحلان‭:‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬انتهى القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬مكثفة‭ ‬تجري‭ ‬الآن‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬عام‭ ‬1967‭ […]

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