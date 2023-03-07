2023/03/07 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة تنتظر الوزير الأمريكي لعقد اجتماع رباعي ودحلان:حل الدولتين انتهى القاهرة- مصطفى عمارة كشف مصدر أمني مصري لمراسل الزمان في القاهرة أمس أن استعدادات مكثفة تجري الآن لعقد اجتماع آخر في شرم الشيخ يضم كلا من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد تعثر اجتماع العقبة في الوصول إلى تهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزام الأحمد لـ الزمان:أوامر بمواجهة القوات الإسرائيلية اذا اقتحمت مناطق السلطة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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