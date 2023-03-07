2023/03/07 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ أحبّ‭ ‬الآثار‭ ‬القديمة‭ ‬للإمبراطوريات‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬العالم‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬واغلبها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬الرافدين،‭ ‬ولعل‭ ‬نشأتي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭ ‬الشواهد‭ ‬الاثرية‭ ‬الكبيرة‭ ‬كرّست‭ ‬في‭ ‬نفسي،‭ ‬ومن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ذاكرتي‭ ‬في‭ ‬الغربة‭ ‬التعلق‭ ‬بالآثار،‭ ‬إذ‭ ‬انَّ‭ ‬روايتي‭ ‬المبكرة‭ ‬المعنونة‭ ‬“‭ ‬عندما‭ ‬يسخن‭ ‬ظهر‭ ‬الحوت”‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬كان‭ ‬مسرح‭ ‬احداثها‭ […]

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