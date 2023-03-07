2023/03/07 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – برلين – الزمان أعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس الاثنين، عن زيارة وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوغ، إلى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء.
واوضح بيان الخارجية العراقية الرسمي، أن «بيربوغ ستلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين».
وأضاف البيان، أن «الوزيرة الألمانية ستجري مباحثات موسَّعة في إطار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا الوزيرة الألمانية في بغداد؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واوضح بيان الخارجية العراقية الرسمي، أن «بيربوغ ستلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين».
وأضاف البيان، أن «الوزيرة الألمانية ستجري مباحثات موسَّعة في إطار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا الوزيرة الألمانية في بغداد؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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