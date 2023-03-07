لماذا‭ ‬الوزيرة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬بغداد؟

2023/03/07 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬ألمانيا‭ ‬آنالينا‭ ‬بيربوغ،‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬واوضح‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بيربوغ‭ ‬ستلتقي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوزيرة‭ ‬الألمانية‭ ‬ستجري‭ ‬مباحثات‭ ‬موسَّعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ […]

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