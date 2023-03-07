سيناتور أمريكي بارز ينتقد بايدن بسبب

2023/03/07 | 01:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، الاثنين، الإدارة الأمريكية على "اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران وفرض عقوبات".

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