ساعة المسلة.. عضو بالقانون: الكاظمي اتّهم من طهران سياسيين عراقيين بجريمة استشهاد القادة

2023/03/07 | 02:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاثنين.عضو ائتلاف دولة القانون...

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عضو بالقانون: الكاظمي اتّهم من طهران سياسيين عراقيين بجريمة استشهاد القادة أولاً على المسلة.

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