واشنطن تعلق على استدعاء تركيا للسفير الأمريكي بسبب زيارة رئيس الأركان لسوريا

2023/03/07 | 02:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الحكومة التركية استدعت السفير الأمريكي في تركيا جيف فليك لـ"عقد اجتماعات ومناقشات" بعد الزيارة التي أجراها رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إلى شمالي شرق سوريا.

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