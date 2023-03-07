2023/03/07 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تكريم "النساء والفتيات المتظاهرات الإيرانيات" بجائزة مادلين أولبرايت، ضمن جوائز "المرأة العالمية الشجاعة (IWOC)"، التي فازت بها أيضا نساء من دول أخرى، في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه طهران أن "النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي سيعاقبن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في نفس اليوم.. واشنطن تكرم المتظاهرات الإيرانيات وطهران تهدد بمعاقبتهن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في نفس اليوم.. واشنطن تكرم المتظاهرات الإيرانيات وطهران تهدد بمعاقبتهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).