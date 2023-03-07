2023/03/07 | 02:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون اكد مسؤول أمريكي كبير في خلال زيارة رسمية للرباط، أن المملكة المغربية لها دور فاعل في مجال الاستقرار والسلم لفائدة إفريقيا والشرق الأوسط، وقال ، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام ان الولايات المتحدة تُعتبر المغرب شريكا وحليفا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الأركان المشتركة الأمريكية يجري مباحثات عسكرية في المغرب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الأركان المشتركة الأمريكية يجري مباحثات عسكرية في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).