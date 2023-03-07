وسائل إعلام تابعة للنظام السوري: قصف يستهدف مطار حلب الدولي

2023/03/07 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، الثلاثاء، أن قصفا استهدف محيط مطار حلب الدولي، وفقا لرويترز.

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