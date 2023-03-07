زيلينسكي يأمر جيشه بإرسال تعزيزات إلى باخموت

2023/03/07 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، الجيش بإرسال تعزيزات للدفاع عن باخموت في شرقي البلاد حيث تحتدم المعارك، نافيا التكهنات بشأن انسحاب قواته أمام الجيش الروسي الذي يحاول منذ تسعة أشهر محاصرة هذه المدينة.

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