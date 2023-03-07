بعد انخفاض مواليد اليابان إلى مستوى قياسي.. مسؤول يحذر:

2023/03/07 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انخفاض أعداد المواليد لمستوى قياسي، حذر مستشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الإثنين، من اختفاء دولة اليابان إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد.

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