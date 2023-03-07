2023/03/07 | 05:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، إنه سيعين محققا مستقلا للمساعدة في تحديد ومكافحة التدخل الأجنبي في انتخابات بلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تحقق في مزاعم بشأن تدخل الصين وإيران روسيا في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تحقق في مزاعم بشأن تدخل الصين وإيران روسيا في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).