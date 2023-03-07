الضغط لمنح بايدن صلاحيات جديدة لحظر TikTok يمضي قدما في الكونجرس

2023/03/07 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين إن جهودهما للتصدي لتهديدات التكنولوجيا الأجنبية تتقدم وإنهما سيكشفان اليوم الثلاثاء عن تشريع يهدف إلى منح إدارة الرئيس جو بايدن سلطات جديدة لحظر تطبيق الفيديو المملوك للصين تيك توك وتطبيقات أخرى قد تشكل مخاطر أمنية.

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