لماذا لم تُوقف مصر استيراد اللحوم من البرازيل بعد رصد إصابات بجنون البقر؟ تجار يجيبون

2023/03/07 | 07:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تجار مصريون إن اكتشاف البرازيل لإصابات باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (مرض جنون البقر) لن يؤثر على استيراد مصر للحوم البرازيلية؛ لأنه يتم استيراد اللحوم المجمدة فقط، والتي لا تتأثر بالمرض، كما أنه يتم تشديد الرقابة على اللحوم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات قبل السماح بدخولها السوق المصري.

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