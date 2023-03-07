خلال رحلة مدرسية.. التحقيق في تعرض أطفال للعنف وسوء المعاملة بتونس

2023/03/07 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، عن فتح تحقيق فوري في شبهة تعرض أطفال للعنف وسوء المعاملة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عملية التعنيف.

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