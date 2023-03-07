بقيمة 5 مليارات دولار.. المغرب يطلب خط ائتمان من صندوق النقد

2023/03/07 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، عن تلقيه طلبا رسميا من السلطات المغربية للحصول على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار.

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