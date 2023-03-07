خبرته تتجاوز 20 عامًا.. هذه أسرار مضيف طيران

2023/03/07 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تكون أي رحلة جويّة مرهِقة، ولكن تُعد الرحلات الطويلة مخيفة بشكلٍ خاص بالنّسبة لبعض الأشخاص.وسألت CNN البريطاني كريس ميجور الذي يعمل كمضيف طيران، ويتمتع بخبرة تبلغ 24 عامًا، عن نصائحه وحيله حول الطريقة الأفضل لتمضية الوقت لساعات طويلة في السماء.

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