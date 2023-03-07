النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن المعروض

2023/03/07 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن أشار المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن محدودية الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب قدرها 24 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 86.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 0.4 بالمئة يوم الاثنين.

بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.69 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 23 سنتًا ، أو 0.29٪ ، بعد ارتفاعه بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة.

تتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو ايار 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط ، ومعالجة المزيد من الخام.

قال الرئيس التنفيذي لشركة( Chevron Corp)، مايك ويرث، إنه يتعين على السفن التي تحمل الخام الروسي والمنتجات الآن السفر لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات في حين أن مخزونات النفط والإمدادات المتأرجحة محدودة ، مما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.



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ينتظر المتداولون بشدة بيانات تجارة النفط الصينية لشهر يناير وفبراير في وقت لاحق من يوم الثلاثاء ، بحثًا عن إشارات على انتعاش الطلب بعد أن رفعت بكين الضوابط على الوباء في أواخر العام الماضي.

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