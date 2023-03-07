البرازيل تحقق باحتمال تلقي بولسونارو مجوهرات من السعودية دون التصريح بها

2023/03/07 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البرازيلية، الاثنين، أنها فتحت تحقيقات لتحديد ما إذا كان مسؤولون في حكومة الرئيس السابق، جايير بولسونارو، قد أدخلوا إلى البلاد خلافا للقانون مجوهرات قدّمتها السعودية هدية له ولزوجته.

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