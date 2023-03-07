2023/03/07 | 09:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضلا عن تعافي الاقتصاد الصيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع متأثرا بمخاوف من قلة الامداد الروسي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع متأثرا بمخاوف من قلة الامداد الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).