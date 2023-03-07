بعد حرمانهن من حق التعليم.. طالبات أفغانيات يتظاهرن خارج جامعة كابول

2023/03/07 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهدت مجموعات من الفتيات الأفغانيات ينظمن احتجاجا خارج جامعة كابول في العاصمة الأفغانية بينما عاد نظراؤهن الذكور إلى مقاعد الدراسة الاثنين

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