تعرف على مزايا مشروع الجيل الثالث من جواز السَّفر الألكترونيّ

2023/03/07 | 09:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُنع الجواز الإلكترونيّ بأعلى

المواصفات المُعتمدة عالمياً غير

القابلة للتلاعب والتزوير.

إعتماد البطاقة الوطنيّة حصراً لإصدار

الجواز الإلكترونيّ وعدم الحاجة

للمُستمسكات الورقيّة (الاستنساخات)

والص

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