نائب يدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في ديالى

2023/03/07 | 09:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة تخصص لمناقشة الوضع الامني بالمحافظة وانقاذها من كارثة انسانية كبيرة بعد تكرار الخروقات الامنية فيها وعدم اتخاذ اي اجراءات فعلية لايقاف نزيف الدم واستهداف المدنيين العزل.

وقال الدهلكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي، اننا “في الوقت الذي نستنكر فيه استهداف الابرياء في قضاء المقدادية بعبوة ناسفة اعقبها اطلاق نار على المجتمعين في مكان الحادث ما ادى الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين, فاننا نؤكد ما حذرنا منه في مرات عديدة من خطورة الوضع الامني في ديالى ما ينذر بحالة رعب وعدم استقرار في المحافظة نتيجة خشية العوائل من عودة نشاط الجماعات الاجرامية تحت عناوين مختلفة تارة ميلشات وسلاح منفلت وتارة داعش ومجاميع ارهابية و الخاسر الاكبر في تلك المعادلة اهلنا ودماء شبابنا بانهيار امني واضح”.

واضاف الدهلكي ، “سبق لنا وان ناشدنا السيد رئيس الحكومة لمسك ملف الامن في ديالى بشكل شخصي و هنالك العديد من الوعود التي قدمت لممثلي المحافظة في بسط الامن وانهاء المظاهر المسلحة، لكنها جميعها ذهبت ادراج الريح بعد هيمنة المليشيات الارهابية ومن يقف خلفها على زمام الامور في استهانة واضحة لهيبة الدولة وسلطة القانون”.

واكد ان “المجتمع الدولي وممثلتهم في العراق السيدة جينين بلاسخارت للاسف الشديد وقفوا متفرجين امام هذه الخروقات، ما يجعلنا بحاجة الى وقفة جادة لمعالجة تلك الخروقات من خلال دعوة البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الامني في المحافظة واستضافة القيادات الامنية فيها للوقوف على اسباب هذا التلكؤ في تقديم المعالجات وانهاء تلك الفوضى قبل خروج الامور عن السيطرة لا سامح الله”.

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