ميسي يُغازل مبابي وباريس سان جيرمان بكلماتٍ نارية

2023/03/07 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، نواياه بشأن البقاء في النادي بتصريحٍ مُثير غازل فيه زميله الفرنسي كيليان مبابي.وكانت تقارير قد أشارت لرغبة ميسي في وضع حدٍ لمسيرته مع الباريسيين بنهاية الموسم الحالي، وبرز اسم برشلونة كوجهةٍ مُحتملة له.ميسي يحلم بالبطولات مع باريس سان جيرمان وقال ميسي، في تصريحاتٍ عن […]

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