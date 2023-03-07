2023/03/07 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي بداعش في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للمديرية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قوة مشتركة من اللواء 41 والقوات الأمنية اعتقلت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ارهابي في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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