2023/03/07 | 10:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | رويترز: وزير الدفاع الأميركي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العراق

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