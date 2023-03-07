وزير الهجرة تعلن عودة (95) نازحاً إلى قريتي العكيدات وفارس الطعان

2023/03/07 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة

إيفان فائق جابرو، عن عودة طوعية لــ (95)

نازحاً من مناطق متفرقة في ديالى الى

مناطق سكناهم الأصلية بقريتي العكيدات

وفارس الطعان في قضاء المقدادية .





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وبيت جابرو أن

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